Проди призвал Италию сделать все для возвращения формата "восьмерки" с участием РФ

РИМ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия, председательствующая в G7, должна сделать все возможное для возвращения формата "восьмерки" с участием РФ. Такое мнение выразил на страницах газеты Il Mesaggero бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.

"Думаю, что задача Италии как председателя "семерки" сделать все возможное для возвращения формата "восьмерки" с участием России. Главная причина заключается в том, что совершенно необходимо занять позиции в отношении РФ раньше, чем это сделает (президент США) Дональд Трамп", - написал политик.

Он отметил, что задача непростая, поскольку "надо понять, примет ли приглашение (российский лидер) Владимир Путин, не ставя условия снятия антироссийских санкций, срок которых истекает в июле". "Немаловажно и то, смогут ли учесть политические изменения Германия и Франция, которые из-за страха роста популярности антисистемных партий в предвыборном климате сохраняют предельную осторожность, даже если правильнее было бы действовать наоборот", - продолжил Проди.

По его убеждению, европейская инициатива была бы не только "крайне нужной", но и "очень выгодной", "открывающей большие возможности".

Саммит глав государств и правительств Группы семи (США, Канады, Италии, Германии, Франции, Великобритании, Японии) состоится в конце мая в Таормине (о. Сицилия). Накануне свое официальное согласие на участие в нем подтвердил Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с премьер- министром Италии Паоло Джентилони. Идея о возвращении к формату "восьмерки" с участием РФ звучит в итальянских политических кругах не впервые. В частности, в пользу приглашения России высказывался глава МИД республики Анджелино Альфано.