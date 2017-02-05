Армения вернула Азербайджану тело солдата, погибшего в боестолкновении в декабре

БАКУ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Армения вернула в воскресенье Азербайджану тело военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего в ходе боестолкновения на границе двух стран в декабре прошлого года. Об этом сообщили в Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"5 февраля в результате регулярных мер, проводимых государственными структурами Азербайджана с международными структурами, тело военнослужащего Чингиза Гурбанова было передано азербайджанской стороне ", - отметили в Госкомиссии. По ее данным, гуманитарный процесс, осуществленный при посредничество Международного комитете Красного Креста, "прошел без инцидентов".

Как сообщило Минобороны Азербайджана, 29 декабря утром разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке нарушения азербайджано-армянской границы. По утверждению оборонного ведомства, в результате произошедшего боестолкновения армянская сторона понесла потери. В ходе боестолкновения погиб военнослужащий азербайджанской армии Чингиз Гурбанов. Его тело находилось у армянской стороны. Азербайджан неоднократно обращался к международным организациям с просьбой о содействии возвращению тела погибшего военнослужащего.