Премьер: Австралия ничего не должна США за согласие разместить беженцев

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СИДНЕЙ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл убежден в том, что его правительство ничего не должно президенту США Дональду Трампу в обмен на его согласие выполнять достигнутое при его предшественнике Бараке Обаме соглашение о размещении в Соединенных Штатах нелегальных мигрантов из австралийских центров на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и на острове-государстве Науру. Об этом он заявил в интервью Channel Nine.
Тернбулл отрицательно ответил на вопрос, почувствует ли он себя должником, если новая американская администрация "захочет, чтобы Австралия поучаствовала в каком-то новом ближневосточном приключении, или чтобы она направила свои корабли в Южно-Китайское море". "У нас очень тесное военное сотрудничество с США, но мы подходим к оценке всех запросов о военном содействии на основании их собственной значимости, - подчеркнул премьер-министр. - Не существует абсолютно никакой связи между договоренностями о размещении беженцев и любыми другими вопросами".
Состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор премьер-министра Австралии и президента США проходил непросто. Согласно сообщениям американских СМИ, Дональд Трамп был крайне раздражен настойчивыми призывами собеседника выполнять соглашение по беженцам. Тернбулл всю минувшую неделю категорически отказывался комментировать эту беседу и лишь указывал, что она была "прямой и откровенной и завершилась вежливо". Однако в интервью он признал, что ему потребовалось "сохранять дисциплину и спокойствие при отстаивании интересов своей страны".
Глава правительства также с благодарностью отметил, что в последние дни "десятки сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США выступили с публичными заявлениями о поддержке союза своей страны с Австралией".