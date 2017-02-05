В Лондоне задержаны подозреваемые во взломе камер наблюдения перед инаугурацией Трампа

ЛОНДОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лондонская полиция задержала двоих человек по подозрению во взломе системы видеонаблюдения в Вашингтоне в преддверии инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня сообщил сайт газеты Daily Telegraph.

По данным издания, после проведенных оперативно-следственных мероприятий в районе Стритам на юге Лондона были задержаны мужчина и женщина - подданные Великобритании и Швеции. Как утверждается, они "вывели из строя 123 из 187 камер видеонаблюдения в столице США", предположительно в период с 12 по 15 января. "В данный момент продолжается расследование, поэтому сейчас мы не может предоставить дополнительную информацию", - сказали в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.

Известно, что подозреваемые до апреля были освобождены под залог.