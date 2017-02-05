В Лондоне задержаны подозреваемые во взломе камер наблюдения перед инаугурацией Трампа

Источник: "Локомотив" ведет переговоры с "Ольборгом" по трансферу футболиста БассогогаСпорт 5 февраля, 15:24
Вяльбе: лыжнику Ретивых важно сохранить форму перед стартом чемпионата мираСпорт 5 февраля, 14:59
Россиянки завоевали бронзу на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина в командеСпорт 5 февраля, 14:36
Более 15 тысяч человек стали участниками "Московской лыжни - 2017"Спорт 5 февраля, 14:01
Российские лыжники Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 5 февраля, 13:56
Тарпищев: сборная России выиграет Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя составамиСпорт 5 февраля, 13:49
В Новой Москве автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 5 февраля, 13:43
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в СирииПолитика 5 февраля, 13:35
Лидер "Шалтая-Болтая" не заключал сделку со следствием и признал винуПроисшествия 5 февраля, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лондонская полиция задержала двоих человек по подозрению во взломе системы видеонаблюдения в Вашингтоне в преддверии инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня сообщил сайт газеты Daily Telegraph.
По данным издания, после проведенных оперативно-следственных мероприятий в районе Стритам на юге Лондона были задержаны мужчина и женщина - подданные Великобритании и Швеции. Как утверждается, они "вывели из строя 123 из 187 камер видеонаблюдения в столице США", предположительно в период с 12 по 15 января. "В данный момент продолжается расследование, поэтому сейчас мы не может предоставить дополнительную информацию", - сказали в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.
Известно, что подозреваемые до апреля были освобождены под залог.