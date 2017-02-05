СМИ: 54 боевика "Талибана" ликвидированы в Афганистане

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Не менее 54 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация), включая его командира, ликвидированы за сутки в ходе операций в провинции Гильменд. Об этом сообщает в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По его информации, операции проводились при поддержке артиллерии и военно-воздушных сил Афганистана. Помимо этого в рамках отдельной операции в провинции Кандагар на юге страны был задержан контрабандист с 150 кг опиума и другими наркотическими средствами. Дополнительной информации на данный момент не приводится.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. Все чаще на верность группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики радикального движения "Талибан".