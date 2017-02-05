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Нетаньяху намерен обсудить с британским руководством противодействие угрозе Ирана

Международная панорама
5 февраля, 15:53 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Израильский премьер сообщил, что в Лондоне он проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел королевства Борисом Джонсоном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе визита в Лондон обсудить с британским руководством противостояние угрозе со стороны Ирана.

"Я собираюсь сделать акцент на необходимости солидаризации против вопиющей агрессии Ирана, поднимающей голову в последнее время, - сказал Нетаньяху в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства в Иерусалиме. - Всегда нужно выступать единым фронтом, но особенно - в свете неповиновения Ирана международному порядку". Высказывания Нетаньяху на заседании правительства распространила его канцелярия.

Израильский премьер сообщил, что в Лондоне он проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел королевства Борисом Джонсоном. "Я обсужу с ними укрепление политических, экономических и технологических связей между нашими государствами, расширение сотрудничества в области кибертехнологий, а также вопросы безопасности", - продолжил премьер.

В канцелярии Нетаньяху указали также, что переговоры Нетаньяху и Мэй запланированы на понедельник, 6 февраля.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Нетаньяху, Биньямин
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