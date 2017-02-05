СМИ: власти Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление

БУХАРЕСТ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Правительство Румынии в воскресенье на чрезвычайном заседании отменило принятое в минувший вторник постановление о внесении поправок в уголовный кодекс и кодекс уголовной процедуры, которое вызвало в стране масштабные протесты, сообщил телеканал Digi 24. Участники митингов опасались, что после принятия изменений на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники, власти же объясняли свое решение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы.

На заседании также был принят меморандум о десекретизации стенограмм заседаний кабинета 18 мая 2016 года и 31 января 2017 года, на которых были внесены поправки в уголовный кодекс и кодекс уголовной процедуры.

Согласно телеканалу, премьер-министр Сорин Гриндяну предложил министру юстиции Флорину Йордаке оценить деятельность министерства после образования правительства. В адрес этого ведомства были выдвинуты упреки в неудовлетворительном информировании общества о содержании постановления, которое вызвало массовые протесты, продолжающиеся уже шестой день.

На площади перед штаб-квартирой правительства, где проходило заседание, несколько сотен человек продолжают антиправительственную манифестацию.