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Китай подписал с Сирией два соглашения о предоставлении гуманитарной помощи

Международная панорама
5 февраля, 17:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Китайская сторона официально не озвучила стоимость контрактов, однако, по данным агентства SANA, она составляет $16 млн
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ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Представители китайского и сирийского правительства подписали в воскресенье в Дамаске два соглашения о предоставлении Сирии гуманитарной помощи на безвозмездной основе. Об этом сообщил сайт пресс-службы Госсовета КНР.

Документы заверили посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь и глава госуправления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад Сабуни. В рамках достигнутых договоренностей Пекин выразил готовность оказывать Дамаску необходимую экономическую и техническую поддержку.

"Китайская сторона надеется, что эти соглашения помогут Сирии преодолеть трудности в области экономики, при урегулировании проблем гуманитарного характера", - отмечается в заявлении китайской стороны.

Как сообщается на сайте посольства КНР в Сирии, ранее власти Алеппо заявили, что на восстановление системы общественного транспорта и нормализации работы служб скорой помощи города потребуется 10 млрд сирийских фунтов ($20 млн), из них 8 млрд ($16 млн) планируется потратить на закупку 200 автобусов.

По данным агентства SANA, сумма подписанных соглашений составила $16 млн. Китайская сторона официально не озвучила стоимость контрактов. Сирийские СМИ напоминают, что в 2004 году Дамаск и Пекин заключили девять договоров о сотрудничестве в области водных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, нефти и газа.

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