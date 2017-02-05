Президент Сирии продлил действие закона об амнистии до конца июня

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье продлил до конца июня действие принятого в июле 2016 года закона об амнистии. Об этом передало агентство SANA.

По его информации, действие изданного Асадом 28 июля 2016 года указа продлено до 30 июня 2017 года.

Указ предусматривает амнистию для всех вооруженных лиц, а также для тех, кто избежал ранее судебного наказания, если они сдадутся и сложат оружие, а также освободят тех, кого оно удерживают насильно. В указе отмечалось, что тем, кто согласен соблюсти эти условия, не будет предъявлено никаких обвинений.