Times: Трамп готовит подарки для королевской семьи в преддверии визита в Великобританию

ЛОНДОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Президент США Дональд Трамп намерен подарить семье наследника британского престола герцога Кембриджского Уильяма ковбойские седла ручной работы в ходе своего визита в Соединенное Королевство. Об этом в воскресенье сообщила газета Sunday Times.

По ее данным, встреча американского президента с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой находится в "списке его пожеланий" во время государственного визита в Великобританию предстоящим летом. В качестве подарка для королевы Елизаветы II помощники Трампа рассматривают вариант "американского эквивалента традиционной шотландской чаши дружбы", которую британский премьер-министр Тереза Мэй подарила ему в ходе своего визита в США в январе.

Как отмечает газета, команда нового президента Соединенных Штатов "уже начала предварительно обсуждать с официальным Лондоном" предстоящий визит, однако ни его дата, ни маршрут пока не известны.

Глава британского правительства 27 января во время своей поездки в США передала Трампу письмо за подписью королевы Елизаветой II с приглашением посетить Великобританию с государственным визитом в этом году. Однако после обнародования этого факта в Соединенном Королевстве набрала обороты кампания по недопущению приема Трампа с высшими государственными почестями.

Так, в конце января на сайте британского парламента была зарегистрирована петиция с призывом о замене статуса визита президента США с государственного на официальный. Под ней поставили свои подписи более 1,8 млн человек. Коллективное прошение будет рассмотрено Палатой общин 20 февраля.