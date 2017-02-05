Шесть российских МиГ-29 вступят в строй в Сербии до конца 2017 года

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БЕЛГРАД, 5 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Шесть многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, которые Россия подарила Сербии, в течение марта - апреля прибудут в республику, где после ремонта вступят в строй до конца 2017 года. Об этом агентству TANJUG сообщили в воскресенье в Минобороны Сербии.
"Шесть МиГ-29 в течение следующего месяца, самое позднее, в апреле, прибудут на сербский военный аэродром Батайница. Здесь они пройдут ремонт и модернизацию под руководством российских специалистов. Модернизация шести самолетов, как и существующих четырех сербских МиГов (три МиГ-29 и один МиГ-29УБ - прим. ТАСС), обойдется в €185 млн. До конца этого года, самое долгое, в начале следующего, процесс будет завершен и самолеты передадут 101-й истребительной авиационной эскадрилье, а также 204-й авиабригаде", - приводит агентство заявление Минобороны.
По данным военного ведомства, самолеты в ходе модернизации будут оснащены новейшим вооружением, радарами, оптико-электронными системами, которые значительно увеличивают возможности сербской авиации. Миноборны сообщило, что в рядах ВВС находится достаточное число пилотов, обладающих необходимыми навыками для управления новыми самолетами, однако будут запущены дополнительные программы обучения.
Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется Сербии от €180 до €230 млн. Обсуждается вопрос о системах ПВО "Бук-М1", "Бук-М2" и о зенитном пушечно-ракетном комплексе "Тунгуска". Еще восемь МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" передаст Сербии Белоруссия с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию, техника будет поставлена в 2018 году.
Таким образом, к концу 2018 года ВС Сербии получат 14 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, 30 танков Т-72 С, 30 БРДМ-2, а также два дивизиона ЗРК "Бук" (включает 12 СОУ и около 15 единиц вспомогательной техники), что значительно укрепит обороноспособность страны. Ранее Белград также подписал контракт на приобретение девяти боевых вертолетов H145M с компанией Airbus Helicopters.