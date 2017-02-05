Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы

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НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп ищет области для налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Россией с целью выстроить с Москвой отношения заново. Вопрос об изменении режима санкций, введенных в отношении Москвы, будет решаться в предстоящие месяцы. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс в распространенном интервью телекомпании АВС.
Он заявил о преждевременности решения вопроса о сохранении санкций, введенных в отношении РФ. "Ответ на этот вопрос предстоит дать в предстоящие месяцы", - заметил вице-президент. "Это просто зависит от того, увидим ли мы своего рода изменения в позиции России, и от возможности, возможно, наладить взаимодействие на основе общих интересов", - добавил Пенс.
Он констатировал, что у обоих государства есть точки соприкосновения и области для сотрудничества. "Россия также (как и США) заинтересована в противодействии исламскому терроризму радикального толка, особенно ИГ (группировке "Исламское государство", запрещена в РФ). И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент (Дональд Трамп) ищет возможность начать отношения заново", - отметил Пенс.
2 февраля власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России. Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Вашингтона скорректировать санкции в отношении РФ является проявлением американского прагматизма. "Мы не склонны оценивать (это решение) как санкционные послабления", - сказал он. "Это проявление американского прагматизма", - считает пресс-секретарь.
"Американцы там, где это выгодно им, не увлекаются санкциями и склонны делать это более гибко", - отметил Песков.