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Корреспондент и переводчик получили ранения при атаке ИГ в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама
5 февраля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
По информации агентства SANA, переводчик сотрудничает с одним из российских телеканалов
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Корреспондент сирийского телеканала Al Ikhbaria Ахмед аль-Хамдуш и переводчик, работающий на один из российских каналов, получили ранения в результате обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

По его информации, атака террористов произошла в районе Эль-Макабир.

Другие подробности пока не приводятся.

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