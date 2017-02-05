Корреспондент и переводчик получили ранения при атаке ИГ в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Корреспондент сирийского телеканала Al Ikhbaria Ахмед аль-Хамдуш и переводчик, работающий на один из российских каналов, получили ранения в результате обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

По его информации, атака террористов произошла в районе Эль-Макабир.

Другие подробности пока не приводятся.