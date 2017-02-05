Партия Меркель и ее баварские партнеры собрались на примирительную встречу в Мюнхене

БЕРЛИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) намерены подвести черту под длящимся уже более года спором по поводу миграционной политики канцлера ФРГ. Для этого представители обеих политических сил, которые традиционно выступают в едином блоке, собрались в воскресенье в Мюнхене. Местные наблюдатели окрестили эту встречу, которая продлится два дня, примирительной, ее цель - остановить падение рейтингов ХДС/ХСС, которое зафиксировано, в том числе, на фоне открытой конфронтации между Меркель и баварским премьером - главой ХСС Хорстом Зеехофером.

История разногласий

Зеехофер неоднократно говорил, что в корне не согласен с решением главы федерального правительства пускать в страну всех беженцев в обход действующего в Европейском союзе механизма. На пике кризиса беженцы попадали в ФРГ с юга, именно через Баварию, и федеральная земля с таким потоком явно не справлялась, в частности в Мюнхене мигрантов в какой-то момент начали селить даже в олимпийском парке.

Баварский премьер требовал, чтобы Меркель ввела лимит на беженцев, он считал, что ФРГ не должна принимать больше 200 тыс. соискателей в год. Канцлер со свой стороны указывала, что такое ограничение шло бы вразрез с Конституцией страны - в основном законе говорится, что убежище должны получать все, кто в нем нуждается, вне зависимости от их числа.

ХСС имеет статус региональной баварской партии, однако на протяжении многих лет на федеральном уровне выступает в блоке с ХДС, а в Бундестаге у них единая фракция. В нынешнем правительстве ФРГ баварские консерваторы имеют три министерских портфеля, блок этих партий нередко воспринимается местной общественностью как единая политическая сила.

Согласно многолетней традиции, съезды ХДС не обходились без присутствия председателя братской партии, и, наоборот, Меркель на протяжении последних лет постоянно приезжала на съезды ХСС на юг Германии. Символичная традиция оборвалась столь же символично в минувшем году, оба мероприятия прошли без присутствия партнеров по блоку, что стало явным свидетельством углубившегося спора.

Наблюдатели, пользуясь этим показательным информационным поводом, сразу напомнили, при каких обстоятельствах состоялся позапрошлогодний съезд ХСС, когда на пике кризиса с беженцами Зеехофер прямо с трибуны на протяжении нескольких минут критиковал миграционную политику Меркель под аплодисменты делегатов, а сама канцлер при этом была вынуждена стоять чуть поодаль на сцене и слушать речь главы ХСС. В СМИ тогда фигурировало сравнение, что глава правительства якобы напоминала в тот момент провинившуюся ученицу.

Фактор предвыборной борьбы

На фоне миграционного кризиса и разногласий консерваторы стремительно теряли политические рейтинги. До выборов в Бундестаг, по итогам которых определятся новый канцлер и правительство, остается семь с половиной месяцев, и ХДС/ХСС не могут себе позволить дальнейшее сокращение популярности. Именно поэтому партии собираются на начавшейся встрече сформулировать общую стратегию ведения предвыборной борьбы, при которой внутренние ссоры должны остаться за скобками.

Зеехофер, выступая в преддверии мероприятия перед прессой, указал на "долгую общую историю ХДС и ХСС", что является прочной основой для преодоления разногласий. Однако от своей позиции по лимиту на беженцев он не отказался. "Если я делаю заявления, то они остаются актуальными и в том случае, если я не повторяю их день ото дня". "Сейчас в первую очередь мы хотим выиграть выборы, это будет достаточно сложно", - заявил баварский премьер.

На протяжении последних месяцев наращивали рейтинги популисты из "Альтернативы для Германии", но при этом мало кто из наблюдателей всерьез полагал, что именно они могут лишить Меркель власти. Последние недели внутриполитической жизни ФРГ продемонстрировали другую тенденцию - резко прибавила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Это произошло после того, как СДПГ выдвинула в канцлеры бывшего главу Европарламента Мартина Шульца, который со своей стороны уже заявил, что собирается возглавить кабмин федеративной республики по итогам намеченных на сентябрь выборов в Бундестаг. Единство на сегодняшней встрече - необходимое условия для того, чтобы консерваторы могли нарушить наметившийся рост СДПГ, уверены политологи.

Нынешний расклад сил

Согласно последнему опросу общественного мнения, который был опубликован в воскресной газете Bild am Sonntag, рейтинг СДПГ увеличился за неделю сразу на 6 процентных пунктов - с 23% до 29%. ХДС/ХСС, напротив, потеряли 4 пункта - их популярность сократилась с 37% до 33%. Таким образом, социал-демократы показали заметный рост по версии уже пятого по счету социологического института, на сей раз Emnid.

Рейтинг "зеленых" составил 8%, левых - 8%, Свободной демократической партии, которая сейчас является внепарламентской оппозицией, - 6%. Популисты из "Альтернативы для Германии" набрали бы 11% голосов электората.

Если отталкиваться от текущего рейтинга, то большинство голосов собрали бы на двоих блок ХДС/ХСС и СДПГ и в теории смогли бы вновь сформировать кабинет министров. При таком развитии событий Меркель, скорее всего, останется канцлером ФРГ.

В качестве альтернативной коалиции рассматривается союз, который состоял бы из социал-демократов, левых и "зеленых", однако эти три партии на данный момент, согласно рейтингу Emnid , имеют в общей сложности лишь 45%. Этого будет недостаточно для того, чтобы оставить консерваторов во главе с Меркель в оппозиции.