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Times: патрульные самолеты Boeing P-8 могут быть уязвимы к кибератакам

Международная панорама
5 февраля, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Так, критике подвергаются сенсоры патрульных самолетов: принципиальные ограничения в существующих технологиях ограничивают возможности поиска некоторых целей
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Закупленные Великобританией патрульные самолеты Boeing P-8 Poseidon могут быть уязвимы к хакерским атаками, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на отчет офиса директора по испытаниям и оценке (DOT&E) Пентагона.

По данным издания, документ, опубликованный в декабре 2016 года, указывает на наличие у P-8 нескольких уязвимых для кибератак мест.

Кроме того, пишет газета, в докладе DOT&E за 2013 год критике подвергаются сенсоры патрульных самолетов: принципиальные ограничения в существующих технологиях ограничивают возможности поиска некоторых целей, что делает P-8 неэффективными в ряде случаев.

The Sunday Times также отмечает, что британские самолеты-заправщики Voyager не могут дозаправлять в воздухе P-8, из-за чего им придется полагаться на воздушные танкеры НАТО.

Королевские Военно-воздушные силы отказались комментировать возможности P-8.

Великобритания договорилась о приобретении в США девяти патрульных самолетов P-8 летом 2016 года, они обойдутся примерно в £3 млрд. Как ожидается, британские военные получат первую такую машину в 2019 году. Аналогичные самолеты стоят на вооружении США, Австралии и Индии.

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