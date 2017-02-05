Пенс: готовность Трампа к открытому диалогу с другими странами нравится не всем

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп настроен вести прямой диалог с лидерами других государств и открыто отстаивать интересы Америки, хотя этим он может внушать некоторым кругам и политикам беспокойство. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс в распространенном в воскресенье интервью телекомпании ABC.

"В международном сообществе растет понимание того, что появился новый стиль руководства, а не только новый лидер в Белом доме. Президент Трамп привнес в Белый дом открытый и прямой стиль руководства. Я считаю, что лидеры других стран рассматривают эту новизну как обновление", - полагает вице-президент.

Он признал, что манера руководства нового главы государства может нравиться далеко не всем. "Это так в определенном смысле, но наш президент способен взвалить на свои плечи многое, он стремится ставить интересы американского народа превыше всего и прямо говорить остальным мировым лидерам об американских интересах. Это может вызывать беспокойство у некоторых. Однако я считаю, что это очень воодушевляет миллионы американцев", - пояснил Пенс.

Он говорил об этом в контексте ответа на вопрос об отношении новой администрации США к обстановке на востоке Украины и целесообразности изменения режима санкций, действующих против России. Вице-президент заявил о преждевременности решения вопроса о сохранении санкций, введенных в отношении РФ. "Ответ на этот вопрос предстоит дать в последующие месяцы", - заметил он. "Это просто зависит от того, увидим ли мы своего рода изменения в позиции России, и от возможности, может быть, наладить взаимодействие на основе общих интересов", - добавил Пенс.

Он констатировал, что у обоих государства есть точки соприкосновения и области для сотрудничества. "Россия также (как и США) заинтересована в противодействии исламскому терроризму радикального толка, особенно ИГ (группировке "Исламское государство", запрещена в РФ). И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент (Дональд Трамп) ищет способ начать отношения заново", - отметил Пенс.