От Пенса не смогли добиться ответа на вопрос о моральном превосходстве США над РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США в плане морали сохраняют превосходство над многими государствами. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CBS вице-президент Майкл Пенс, не включив Россию в перечень таких государств.

Его трижды просили прокомментировать мнение президента Дональда Трампа, который в интервью телеканалу Fox News отказался называть США невинным с моральной точки зрения государством. "Наш новый президент желает вовлечь весь мир, включая Россию. Он говорит о поиске общих интересов, чтобы повысить уровень безопасности американского народа, содействовать миру и процветанию на планете. Он полон решимости двигаться в этом направлении новым путем", - ответил Пенс.

Отвечая на повторный конкретный вопрос, вице-президент утверждал, что "на протяжении всей своей истории Америка отстаивала самые высокие идеалы человечества". Пенса тогда попросили ответить либо утвердительно, либо отрицательно, превосходят ли США Россию с моральной точки зрения. "Я думаю, что без сомнения американские идеалы превосходят идеалы в странах по всему миру", - сказал Пенс, закрыв эту тему.

В минувшую субботу телеканал Fox News распространил выдержки из интервью Трампа, который, в частности, заявил, что пока не знает, сложатся ли у него рабочие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, однако выразил уверенность в том, что налаживание отношений Вашингтона и Москвы как минимум помогло бы в борьбе с ИГ и радикальным исламизмом.

Когда ему напомнили об обвинениях Запада в адрес РФ и ее руководства, Трамп констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной. "И что вы думаете? Наша страна невинна?" - задал он риторический вопрос.