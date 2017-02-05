Источник: представители Иордании примут участие в работе по Сирии в Астане

АСТАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Представители Иордании примут участие в заседании Совместной оперативной группы РФ, Турции, Ирана и ООН по Сирии в Астане. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В первом заседании Совместной оперативной группы вместе с экспертами России, Турции, Ирана примут участие представители Иордании", - сказал собеседник агентства.

6 февраля в Астане состоится первое заседание Совместной оперативной группы, создаваемой в соответствии с итоговыми договоренностями Международной встречи по сирийскому урегулированию, которая прошла 23-24 января также в Астне.

Целью встречи является обсуждение хода выполнения конфликтующими сторонами режима прекращения боевых действий, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение вопросов гуманитарного содействия. Особое внимание на заседании Совместной оперативной группы будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции и формирований террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС).

Планируется, что заседания Совместной оперативной группы на переговорной площадке в Астане будут носить регулярный характер с привлечением представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции.