Источник: Запад и Киев заблокировали заявление СБ ООН по обстрелам посольства РФ в Сирии

ООН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Великобритания, США и Украина не позволили Совету Безопасности ООН отреагировать на минометные обстрелы посольства РФ в Дамаске 2 и 3 февраля. Как сообщил ТАСС источник в штаб-квартире всемирной организации, три страны заблокировали принятие заявления с осуждением нападений, которое предложила российская делегация.

"Заявление было заблокировано США, Великобританией и Украиной", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее МИД РФ, посольство в Дамаске 2 и 3 февраля подверглось минометным обстрелам. По данным внешнеполитического ведомства, "огонь велся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы". Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая - в 20 метрах от главного въезда в посольство. Нападение не привело к жертвам, но причинило материальный ущерб комплексу.

В МИД РФ подчеркнули, что "это преступление не может остаться безнаказанным", и призвали международное сообщество "должным образом" отреагировать на "опасную провокацию террористов". "Решительно требуем выполнения антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН, прекращения подпитки террористов оружием и финансами, - заявили в министерстве. - Вновь призываем к объединению усилий для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в лице "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС) и их пособников в Сирии и в регионе в целом".

Западные страны совместно с украинской стороной не в первый раз блокируют принятие заявлений с осуждением нападений на российское посольство в Дамаске. После очередного обстрела дипмиссии в начале октября делегация США попыталась удалить из предложенного РФ текста все упоминания о террористической группировке "Джебхат ан-Нусре", которая, по данным Москвы, была причастна к атаке. "Американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы", - сообщили тогда в постоянном представительстве РФ при ООН.

Спустя три недели после этого СБ ООН осудил повторный обстрел посольства РФ, который привел к значительному материальному ущербу. В документе члены Совбеза напомнили о принципе неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, а также потребовали принять "все надлежащие шаги" для их защиты "от любого вторжения и ущерба".