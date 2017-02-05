Бельгийский парламентарий: санкции ЕС ведут к ухудшению гуманитарной ситуации в Сирии

БЕЙРУТ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сохранение экономических санкций, введенных Евросоюзом против Сирии в 2011 году, ведет к дальнейшему ухудшению гуманитарной обстановки в этой стране. Такое мнение высказал в воскресенье глава находящейся в Сирии делегации Федерального парламента Бельгии Филипп де Винтер.

"Эти жестокие и диктаторские меры стали причиной ухудшения продовольственной ситуации и привели к дефициту необходимых населению медицинских препаратов", - заявил он информационному агентству SANA. По словам де Винтера, бельгийские депутаты вместе со своими европейскими коллегами будут добиваться отмены этих несправедливых санкций. "Я хорошо понимаю то негодование, которое испытывают сирийцы в отношении Европы", - сказал он. Как считает де Винтер, отмена санкций будет способствовать также возвращению беженцев в Сирию.

Парламентарии из Бельгии посетили в воскресенье центр по временному размещению мигрантов из зон военных действий в Эль-Харджале под Дамаском. Ранее они побывали в военном госпитале и совершили поездку в город Алеппо.

Как отметил де Винтер, страны Евросоюза "совершили ошибку, выступив в сирийском конфликте на стороне бандформирований, которые хотят разрушить Сирию и создать террористическое ваххабитское государство". "Я надеюсь, что победа сирийской армии в Алеппо раскроет глаза европейским политикам и заставит их изменить свои подходы к событиям в Сирии", - подчеркнул депутат.

Де Винтер посещал Дамаск в марте 2015 года. Тогда по итогам поездки он заявил, что "президент Сирии Башар Асад является союзником, а не противником Европы, потому что ведет войну против терроризма".

В начале января в Сирии побывала делегация Национального собрания Франции во главе с депутатом Тьерри Мариани. В интервью журналистам Мариани назвал освобождение Алеппо "переломным моментом в борьбе с терроризмом не только в Сирии, но и во всем мире".