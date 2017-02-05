В Румынии продолжаются антиправительственные протесты

БУХАРЕСТ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Многотысячная манифестация проходит в воскресенье перед штаб-квартирой правительства Румынии. Телеканал Digi 24 сообщает о 250 тысячах протестующих, по данным агентства Agerpres, на площади собрались 120 тысяч человек, агентство AFP сообщает о 500 тысячах протестующих.

Манифестанты требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. В районе площади Виктории перекрыто движение автотранспорта. Выступая по телеканалу Antena 3, премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что не уйдет в отставку.

Лидер СДП Ливиу Драгня заявил в эфире местных ТВ, что "постановление правительства было лишь предлогом для тех, кто путем дезинформации побудил огромное количество благонамеренных людей выйти на улицу". По его словам, размах, организация и финансирование манифестаций свидетельствуют о том, что их координируют профессионалы. Драгня подверг критике президента Румынии Клауса Йоханниса, дав понять, что глава государства не приемлет результатов декабрьских выборов, которые привели к власти социал-демократов, и хочет контролировать правительство.

Ранее в воскресенье социал-демократическое правительство Румынии отменило принятое в минувший вторник постановление о внесении поправок в уголовный кодекс и кодекс уголовной процедуры, которое вызвало волну протестов во всей стране. По мнению участников манифестаций, этот нормативный акт смягчал антикоррупционное законодательство и позволял избежать уголовной ответственности обвиняемым в коррупции чиновникам и бизнесменам. Несмотря на отмену постановления, антиправительственные манифестации во всей стране были сегодня не только возобновлены, но и собрали максимальное за весь период их проведения количество участников.