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СМИ: курды не войдут в делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Женеве

Международная панорама
5 февраля, 23:46 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В 2016 году делегаты от СДС также были отстранены от участия в трех раундах межсирийского диалога
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БЕЙРУТ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Курды из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) не будут включены в состав делегации сирийской оппозиции, которая примет участие в переговорах в Женеве, намеченных на 20 февраля. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу "Аль-Маядин" член руководства Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Наср аль-Харири.

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"Курды, которые придерживаются сепаратистских взглядов, не будут участвовать в переговорах вместе с оппозиционерами", - сказал он. В 2016 году делегаты от СДС также были отстранены от участия в трех раундах межсирийского диалога, который проходил под эгидой спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Как сообщил аль-Харири, в Анкаре и Эр-Рияде проводятся сейчас совещания, посвященные определению состава делегации оппозиционного "Высшего комитета по переговорам", которая направится затем в Женеву. По его словам, в нее будут включены представители политической и вооруженной оппозиции.

"Новый раунд межсирийского диалога в Женеве может оказаться под угрозой в случае, если не будут приняты срочные меры по укреплению перемирия и по возобновлению гуманитарных операций", - предупредил член руководства НКОРС.

В Астане 6 февраля состоится первое заседание Совместной оперативной группы по Сирии (РФ, Турция, Иран и ООН), которая была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана. Его участники обсудят соблюдение конфликтующими сторонами режима прекращения боевых действий. Будут выработаны меры по контролю и пресечению нарушений перемирия, а также повышению взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией.

Как заявил де Мистура, "сохранение перемирия в Сирии создает наилучшие условия для возобновления переговоров в Женеве".

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