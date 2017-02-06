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Премьер Израиля обсудит в Лондоне противодействие угрозе Ирана

Международная панорама
6 февраля, 0:26 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран из-за прихода к власти новой администрации США "ведет себя необычайно агрессивно и проявляет неслыханную наглость"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить в Лондоне с британским руководством противостояние угрозе со стороны Ирана.

"Я собираюсь сделать акцент на необходимости солидаризации против вопиющей агрессии Ирана, поднимающей голову в последнее время", - сказал Нетаньяху в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства в Иерусалиме. Высказывания премьера на заседании кабинета распространила здесь его канцелярия.

Агрессия Тегерана

Уже перед вылетом в Лондон в воскресенье вечером Нетаньяху заявил, что Тегеран по причине прихода к власти новой американской администрации "ведет себя необычайно агрессивно и проявляет неслыханную наглость, пытаясь таким образом проверить границы дозволенного". В начале прошлой недели телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что 29 января на полигоне близ иранского города Семнан в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. Эта новость вызвала негативную реакцию Запада, в первую очередь США и Израиля.

Единый фронт

"Я считаю, что самое важное сейчас - это то, чтобы такие страны, как США в качестве лидера, а также Израиль и Великобритания, выступили единым фронтом против иранской агрессии и четко показали, где проходят границы", - заявил премьер прямо перед вылетом в Лондон в воскресенье вечером. По словам Нетаньяху, "это будет первой темой из множества других", которые он "собирается обсудить с премьер- министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел страны Борисом Джонсоном".

Новый период

По словам Нетаньяху, сейчас начинается новый период, "предоставляющий новые политические возможности и в то же время ставящий новые задачи". "Новые возможности связаны с новой администрацией в Вашингтоне и с новым британским правительством", - отметил премьер. Нетаньяху указал на то, что именно поэтому "собирается обсудить с обеими сторонами укрепление как двухсторонних, так и трехсторонних отношений".

Другие темы

В ходе заседания правительства еврейского государства в воскресенье Нетаньяху также указал на то, что собирается говорить с британским руководством об "укреплении политических, экономических и технологических связей между странами", а также намерен обсудить в Лондоне "расширение сотрудничества в области кибертехнологий и вопросы безопасности". Газета "Едиот ахронот" считает, что Нетаньяху попытается воспользоваться ситуацией в Европе с тем, чтобы создать там систему поддержки Израиля, которая будет опираться на крупнейшие страны континента, включая Великобританию, Францию, Италию и Германию.

Издание указывает также, что в ходе переговоров с Мэй израильский премьер, как ожидается, попытается добиться от главы британского правительства увеличения поддержки Израиля, а также получить от нее согласие не поддерживать антиизраильские резолюции в ЕС и Совете Безопасности ООН. Кроме этого, утверждает газета, два лидера рассмотрят будущее соглашений между Израилем и Великобританией в рамках подготовки к британскому выходу из ЕС.

Первые встречи

В понедельник Нетаньяху встретится в Лондоне с премьером и главой МИД Великобритании впервые после прихода к власти нового правительства в Соединенном Королевстве в 2016 году. На 15 февраля запланирован первый с момента избрания Дональда Трампа визит израильского премьера в США.

По данным газеты "Джерузалем пост", визит Нетаньяху в Лондон продлится менее суток и уже сегодня вечером он вернется в Израиль.

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Нетаньяху, Биньямин
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