Президент Мексики призвал сограждан к единству перед лицом новых вызовов

МЕХИКО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Изменение ситуации в мире ставит Мексику перед новыми вызовами, и для того, чтобы справиться с ними, необходимо национальное единство. Об этом заявил 5 февраля президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето, выступая на церемонии, посвященной 100-летию конституции. Торжественное мероприятие прошло в штате Керетаро.

"Времена призывают к общественному единству, чтобы найти ответ на требования, которые они предъявляют", - указал глава государства. Он подчеркнул, что стране нужно объединиться "не вокруг какого-то человека или правительства", это необходимо сделать на основе ценностей, отраженных в конституции, таких как "суверенитет, свобода и справедливость, демократия и равенство". По мнению Пеньи Ньето, решения, принятые в настоящее время, определят будущее не только для тех, кто в нем живет, но и для их потомков.

Мексика столкнулась с серьезной неопределенностью в отношениях со своим главным торговым партнером - США - после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Политик намерен пересмотреть Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), куда входят Мексика, Канада и США, а также построить стену на границе с латиноамериканской страной.

Указ о возведении физического барьера на границе Трамп подписал 25 января. Вскоре после этого мексиканский лидер отменил свой визит в Вашингтон. Позднее в ходе телефонных переговоров Трамп и Пенья Ньето договорились не обсуждать публично эту "противоречивую тему".