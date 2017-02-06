Fox: Тиллерсон начнет реформу Госдепа с пресечения утечек информации

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, приведенный к присяге на прошлой неделе, в рамках совершенствования работы своего ведомства пресечет дальнейшие утечки из него конфиденциальной информации. О такой возможности сообщила в воскресенье в эфире телеканала Fox News советник президента страны Келлиэнн Конуэй.

"Он (Тиллерсон) дал совершенно ясно понять сотрудникам Госдепа, что им следует ожидать крупных преобразований. Я бы сделала вывод, что одной из перемен будет (ликвидация) утечек", - заявила советник главы государства. "Мы не являемся источником утечек. Мы несем обязательства перед страной, в том числе не разглашать информацию, способную поставить нас всех под угрозу", - заверила Конуэй.

Речь идет о подробностях телефонных разговоров президента Трампа с премьер-министром Австралии и президентом Мексики. Как сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox News, "президент относится к этим утечкам очень серьезно". По словам Спайсера, Белый дом проводит расследование обстоятельств "этого очень тревожного факта".

Ранее агентство Associated Press (АР) опубликовало подробности телефонного разговора Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето. По сведениям АР, американский лидер угрожал использовать войска США в случае, если вооруженные силы соседней страны не смогут обуздать "плохих парней".

Газета Washington Post также опубликовала материал, в котором говорилось, что телефонный разговор Трампа и премьера Австралии Малколма Тёрнбулла неделю назад якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и был резко завершен американской стороной. Тёрнбулл опроверг эти сообщения, охарактеризовав беседу как "прямую и откровенную". При этом он заявил, что "разговор завершился вежливо".