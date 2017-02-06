СМИ: президент Чехии назвал Трампа первым лидером США, серьезно относящимся к обещаниям

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Дональд Трамп является первым президентом США, который серьезно относится к выполнению предвыборных обещаний. Об этом в воскресенье заявил глава республики Милош Земан в интервью Чешскому телевидению.

"Это, наверное, первый американский президент, который серьезно относится к предвыборным обещаниям", - сказал он.

По словам Земана, предшественники Трампа, вступив в Белый дом, забывали многое из того, что обещали избирателям. "Примером может быть Джимми Картер (39-й президент США с 1977 по1981 гг. - прим.ТАСС), и не только он", - подчеркнул он.

Чешский лидер отметил позицию президента США в борьбе с международным терроризмом, упомянув заявление Трампа в кратчайшие сроки добиться уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ).

"ИГ- это рак. Каждая форма рака имеет метастазы, и это уже не ИГ, это другие террористические организации, (распространяющиеся - прим.ТАСС) по всему миру", - сказал Земан.