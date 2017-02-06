СМИ: президент Чехии назвал Трампа первым лидером США, серьезно относящимся к обещаниям

Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль РоссииМеждународная панорама 6 февраля, 1:42
СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в рамках борьбы с терроризмомМеждународная панорама 6 февраля, 1:34
Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"Международная панорама 6 февраля, 0:53
"Ювентус" обыграл "Интер" в "дерби Италии"Спорт 6 февраля, 0:49
Представление сборной Камеруна - участника Кубка конфедераций по футболуСпорт 6 февраля, 0:23
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских нацийСпорт 5 февраля, 23:54
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бендиСпорт 5 февраля, 23:48
Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на БалиСпорт 5 февраля, 23:44
Глава федерации бенди: исполнительницу гимна России никто не освистывалСпорт 5 февраля, 23:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Дональд Трамп является первым президентом США, который серьезно относится к выполнению предвыборных обещаний. Об этом в воскресенье заявил глава республики Милош Земан в интервью Чешскому телевидению.
"Это, наверное, первый американский президент, который серьезно относится к предвыборным обещаниям", - сказал он.
По словам Земана, предшественники Трампа, вступив в Белый дом, забывали многое из того, что обещали избирателям. "Примером может быть Джимми Картер (39-й президент США с 1977 по1981 гг. - прим.ТАСС), и не только он", - подчеркнул он.
Чешский лидер отметил позицию президента США в борьбе с международным терроризмом, упомянув заявление Трампа в кратчайшие сроки добиться уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ).
"ИГ- это рак. Каждая форма рака имеет метастазы, и это уже не ИГ, это другие террористические организации, (распространяющиеся - прим.ТАСС) по всему миру", - сказал Земан.