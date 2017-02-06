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Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России

Международная панорама
6 февраля, 1:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Президент США заявил, что лучше поладить с РФ, чем не поладить
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/Ron Sachs/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США в прошлом допустили слишком много ошибок, чтобы читать теперь мораль России. Таков смысл ответов, которые дал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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Хозяину Белого дома был задан вопрос, продолжает ли он с уважением относиться к российскому президенту. "Я уважаю многих людей, но это не означает, что я найду с ними общий язык; он (президент РФ Владимир Путин) лидер государства. Я скажу так: лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая группировка. - Прим. ТАСС), с исламским терроризмом во всем мире, то это будет хорошо", - сказал Трамп.

"Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею", - добавил республиканец.

Когда ему напомнили об обвинениях Запада в адрес РФ и ее руководства, то Трамп констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной. "И что вы думаете? Наша страна невинна?" - задал он вопрос.

Трамп предложил ведущему внимательнее изучить то, что сделали США. "Мы наделали много ошибок. Я с самого начала был против войны в Ираке. Много ошибок, множество людей было убито; поэтому верьте мне, убийц вокруг и так немало", - резюмировал президент.

Первая после инаугурации нового главы американской администрации телефонная беседа президентов России и США, состоявшаяся 28 января, была положительно оценена и в Москве, и в Вашингтоне. Лидеры "в позитивном и деловом ключе" обсудили целый ряд международных вопросов, включая объединение усилий против террористической группировки ИГ, и договорились поддерживать "регулярные личные контакты", в том числе начать проработку будущей встречи, отмечала пресс- служба Кремля.

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