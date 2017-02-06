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Fox: Трамп отрицает запугивание американского автопрома

Международная панорама
6 февраля, 2:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Президент США надеется, что автоконцерны поступят "правильным образом", возвращая рабочие места в страну
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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп отрицает запугивание американских автомобилестроительных гигантов, на которые он якобы пытался оказать давление с целью вынудить их расширять производство в США, а не в других странах, включая соседнюю Мексику. Такое заверение глава государства дал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в эфире.

"Я не знают, напуганы ли они. Нет и нет, они хотят поступать так, как будет правильно", - заявил Трамп.

Ему был задан вопрос о том, почему автогиганты один за другим начали в спешном порядке корректировать планы, хотя до этого долгие годы поступали наоборот. "Потому что с ними говорили не те люди. Но они (автостроители) собираются поступать правильным образом и вернуть рабочие места в Мичиган и Огайо...", - уверен глава государства.

В январе в ответ на критику Трампа компания Ford приняла решение отменить строительство нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд. В свою очередь американо-итальянская группа Fiat Chrysler объявила о намерении создать 2 тыс. рабочих мест в США. К 2020 году она планирует инвестировать $1 млрд в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо. Компания General Motors (GM) намерена вложить в свои заводы на территории США $1 млрд и перенести часть производственных мощностей из Мексики в штат Мичиган - эти меры позволят создать или сохранить около 1,5 тыс. рабочих мест.

Республиканец уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Трамп неоднократно обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры - к примеру, введет новые пошлины на их продукцию.

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