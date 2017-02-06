Fox: Трамп отрицает запугивание американского автопрома

Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в маеМеждународная панорама 6 февраля, 3:12
"Известия": Минтранс предложил проверять пилотов на алкоголь и наркотики до и после полетаОбщество 6 февраля, 2:59
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль РоссииМеждународная панорама 6 февраля, 1:42
СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в рамках борьбы с терроризмомМеждународная панорама 6 февраля, 1:34
Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"Международная панорама 6 февраля, 0:53
"Ювентус" обыграл "Интер" в "дерби Италии"Спорт 6 февраля, 0:49
Представление сборной Камеруна - участника Кубка конфедераций по футболуСпорт 6 февраля, 0:23
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских нацийСпорт 5 февраля, 23:54
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бендиСпорт 5 февраля, 23:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп отрицает запугивание американских автомобилестроительных гигантов, на которые он якобы пытался оказать давление с целью вынудить их расширять производство в США, а не в других странах, включая соседнюю Мексику. Такое заверение глава государства дал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в эфире.
"Я не знают, напуганы ли они. Нет и нет, они хотят поступать так, как будет правильно", - заявил Трамп.
Ему был задан вопрос о том, почему автогиганты один за другим начали в спешном порядке корректировать планы, хотя до этого долгие годы поступали наоборот. "Потому что с ними говорили не те люди. Но они (автостроители) собираются поступать правильным образом и вернуть рабочие места в Мичиган и Огайо...", - уверен глава государства.
В январе в ответ на критику Трампа компания Ford приняла решение отменить строительство нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд. В свою очередь американо-итальянская группа Fiat Chrysler объявила о намерении создать 2 тыс. рабочих мест в США. К 2020 году она планирует инвестировать $1 млрд в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо. Компания General Motors (GM) намерена вложить в свои заводы на территории США $1 млрд и перенести часть производственных мощностей из Мексики в штат Мичиган - эти меры позволят создать или сохранить около 1,5 тыс. рабочих мест.
Республиканец уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Трамп неоднократно обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры - к примеру, введет новые пошлины на их продукцию.