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Спикер Палаты представителей США поддержал расширение контингента ВС в Сирии

Международная панорама
6 февраля, 2:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Пол Райан уверен, что такой шаг является "критически важным" в интересах американской национальной безопасности
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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан считает, что Соединенным Штатам следует отправить дополнительный воинский контингент в Сирию, чтобы расправиться с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). К этому сводится суть ответа, который дал Райан в интервью телекомпании NBC.

"Это критически важно в интересах нашей (США) национальной безопасности. Мы должны покончить с ИГ в Сирии", - сказал Райан, отвечая на вопрос ведущего о том, как он относится к инициативе переброски американских военнослужащих в зону конфликта в качестве части плана по уничтожению ИГ. "Мы не можем позволить ИГ продолжать использовать (Сирию) в качестве прибежища, где исламисты могут вербовать (новых членов группировки)", - сказал республиканец. При этом ни ведущий, ни Райан не уточнили, в каких конкретно операциях могут быть в перспективе задействованы военнослужащие.

В Пентагоне 5 февраля отказались предоставить по просьбе корреспондента ТАСС какую-либо информацию по этой теме. "Изменений в политике (по вопросу нахождения воинского контингента США в Сирии. - Прим. ТАСС) не было, и мы не обнародуем информацию, касающуюся планирования или внутренних обсуждений", - ответили в ведомстве на просьбу прокомментировать возможные планы расширения присутствия ВС США в Сирии, а также предоставить актуальные сведения о контингенте в этой стране в настоящее время.

На прошлой неделе заместитель командующего корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Джон Дэвис, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что активизация американской кампании по противодействию ИГ потребует не только увеличения числа ударов с воздуха по ее живой силе и технике. Так он прокомментировал перспективы дальнейшего развития американской операции против ИГ в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом 28 января меморандума о необходимости подготовки Вашингтоном в течение 30 дней пересмотренного плана разгрома данной группировки.

Подписанный Трампом документ требует от правительства найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с ИГ. Как говорится в меморандуме, глава государства распорядился, чтобы администрация США немедленно начала разработку "нового плана", направленного на то, чтобы разгромить ИГ. В документе, который подготовит при участии других заинтересованных министерств и ведомств министр обороны США Джеймс Мэттис, должны быть названы "новые партнеры по коалиции в борьбе с ИГ" и очерчена "политика, нацеленная на укрепление партнеров по коалиции, ради борьбы с ИГ и связанными с ней группировками".

Воинский контингент США в Сирии, по разным данным, составляет порядка 300 бойцов спецназа, которые выступают в качестве военных советников, занимающихся подготовкой сирийской оппозиции.

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