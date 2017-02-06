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СМИ: Япония позволит спортсменам КНДР приехать на Азиатские игры

Международная панорама
6 февраля, 2:54 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Желающие должны будут предоставить документы, чтобы убедиться, что среди них нет членов Трудовой партии Кореи и военных
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ТОКИО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии намерено разрешить спортсменам из КНДР и членам северокорейской делегации въезд в страну для участия в зимних Азиатских играх, которые в этом году пройдут в Саппоро. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Для этого членам делегации придется предоставить документы, содержащие личную информацию. Это необходимо, чтобы удостовериться, что среди них нет членов Трудовой партии Кореи и военных. Япония ввела санкции против КНДР в связи с ее ракетной и ядерной программами, в том числе запрет на въезд ее граждан в страну.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, заявки на въезд в Японию для участия в зимних Азиатских играх подали 20 северокорейцев, в том числе семеро спортсменов. "Мы разрешим им въезд, если будут предоставлены необходимые документы", - отметил собеседник агентства. Представитель МИД в этой связи отметил, что "необходимо разделять политику и спорт". Как ожидается, делегация КНДР прибудет в Саппоро через Китай за несколько дней до открытия игр, намеченного на 19 февраля.

Так называемая зимняя Азиада впервые прошла в 1986 году - спортивные соревнования по зимним видам спорта были учреждены по инициативе Японии. За эти годы зимние Азиатские игры, помимо Японии, проходили, в частности, в Китае, Южной Корее и Монголии. В этом году ожидается участие около двух тысяч спортсменов из примерно 30 стран.

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