Трамп уполномочит Пенса возглавить расследование нарушений на выборах

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп подтвердил серьезный настрой расследовать фальсификации, допущенные на всеобщих выборах в ноябре 2016 года. Для этого будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом, информировал глава государства в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье в эфире.
По мнению Трампа, у него есть достаточно оснований подозревать, что не менее 3 млн чел. проголосовали незаконно на выборах 8 ноября 2016 года. "Множество людей выступили вперед и сказали, что я не ошибаюсь в расчетах", - отметил президент, уточнив, что, с его точки зрения, злоупотребления главным образом допускались не во время голосования, а при регистрации граждан с правом голоса.
"Я собираюсь создать комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. Мы будем проверять все очень внимательно", - предупредил Трамп.
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса Митч Макконелл считает, что необходимые для такого расследования средства следует черпать не из федерального бюджета, а из казны органов власти штатов. "Подобного рода вещи делаются на уровне штатов, демократы всегда отрицают подлог на выборах, это, конечно, не является правдой, обман происходит, - констатировал законодатель в воскресенье в эфире телекомпании CNN. - Нет доказательств того, что нарушения имели настолько масштабный характер, что могли изменить исход выборов. Поэтому я не думаю, что на расследование стоит тратить федеральные средства".
Трамп неоднократно предупреждал о решимости "провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.
В итоге кандидат от демократов, согласно официальным отчетам, собрала в стране в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имело. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.