Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Новой Зеландии обсудил с Трампом ограничение иммиграции в США

Международная панорама
6 февраля, 3:22 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Также стороны обсудили вопросы новозеландской экономики и двусторонних отношений
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш провел телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой выразил от имени своей страны обеспокоенность по поводу исполнительного указа американского лидера об ограничении иммиграции из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщила официальный представитель новозеландского премьера.

"Президент и премьер-министр уведомили друг друга о своей позиции по поводу недавнего исполнительного указа по иммиграции в США", - отметила она, уточнив, что среди других обсуждавшихся тем были "вопросы новозеландской экономики и двусторонних отношений в области торговли, безопасности и обороны".

Сам Инглиш пока не комментирует разговор с президентом США, однако, общаясь ранее с журналистами, он выразил уверенность в том, что его беседа с Трампом "будет вежливой".

В пятницу судья Джеймс Робарт ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение миграционного режима. Распоряжение суда касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

В субботу стало известно, что министерство юстиции США направило в суд Западного округа штата Вашингтон уведомление о намерении обжаловать это решение судьи. Документ не содержит оснований и аргументов для опротестования решения суда, а носит лишь формальный характер. В воскресенье утром апелляционный суд отклонил апелляцию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Инглиш, Билл Трамп, Дональд
Страны
США Новая Зеландия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
2
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
5
Савченко заявила о готовности стать президентом
6
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
7
Басурин: Киев стянул дополнительную технику к линии разграничения
Темы дня
Реклама