Премьер Новой Зеландии обсудил с Трампом ограничение иммиграции в США

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СИДНЕЙ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш провел телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой выразил от имени своей страны обеспокоенность по поводу исполнительного указа американского лидера об ограничении иммиграции из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщила официальный представитель новозеландского премьера.
"Президент и премьер-министр уведомили друг друга о своей позиции по поводу недавнего исполнительного указа по иммиграции в США", - отметила она, уточнив, что среди других обсуждавшихся тем были "вопросы новозеландской экономики и двусторонних отношений в области торговли, безопасности и обороны".
Сам Инглиш пока не комментирует разговор с президентом США, однако, общаясь ранее с журналистами, он выразил уверенность в том, что его беседа с Трампом "будет вежливой".
В пятницу судья Джеймс Робарт ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение миграционного режима. Распоряжение суда касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.
В субботу стало известно, что министерство юстиции США направило в суд Западного округа штата Вашингтон уведомление о намерении обжаловать это решение судьи. Документ не содержит оснований и аргументов для опротестования решения суда, а носит лишь формальный характер. В воскресенье утром апелляционный суд отклонил апелляцию.