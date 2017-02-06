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СМИ: Мексика выдаст США одного из главарей крупного наркокартеля

Международная панорама
6 февраля, 5:35 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
В США Марио Тревиньо обвиняется в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах
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МЕХИКО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканский суд одобрил выдачу США Марио Тревиньо, одного из главарей наркокартеля Golfo (пер. с исп. "Картель Мексиканского залива"). Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS. По данным мексиканской прокуратуры, Тревиньо в 2012 году в течение нескольких месяцев руководил деятельностью крупного преступного сообщества.

Наркобарон был схвачен военнослужащими мексиканской армии в 2013 году. Ранее за его поимку власти США объявили награду в $5 млн. Американская юстиция обвиняет Тревиньо в контрабанде кокаина и марихуаны в особо крупных размерах. Пока неизвестно, в каком из регионов США он предстанет перед судом.

В январе текущего года, за день до вступления Дональда Трампа в должность президента США, Мексика экстрадировала в соседнюю страну главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. В США ему инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений. В настоящее время наркобарона содержат в специальном блоке одной из тюрем Нью- Йорка.

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