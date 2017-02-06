WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Цель двоякая - постараться в сжатые сроки положить конец конфликту в Сирии и придать импульс борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа, а также должностных лиц европейских и арабских стран.

"Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность", - приводит издание слова одного из источников. Он, в частности, подчеркивает, что в администрации США не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России. В то же время ее на данный момент не рассматривают в качестве источника угрозы самому существованию Соединенных Штатов, которым был Советский Союз.

"Между Россией и Ираном, наверняка, зияет пропасть", - цитирует газета источника из Европы, который в последние недели участвовал в консультациях по данному вопросу в Совете национальной безопасности Белого дома. "Пока не ясно, что именно может потребовать руководство России в обмен на ослабление альянса с Ираном", - добавил он. Источник допускает, что поставленная Вашингтоном задача может оказаться непомерно сложной и отразиться на всей архитектуре отношений США с партнерами на Западе.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о намерении воздействовать на Иран с помощью санкций и не предупреждать о нанесении силового удара, если такое решение будет принято. Президент утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он предпочтительным в настоящий момент воздействовать на Иран с помощью санкций. При этом Трамп назвал ИРИ "террористическим государством номер один".