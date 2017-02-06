СМИ: две компании КНР прекратили работу из-за санкций США в отношении Ирана

ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Две китайские компании - Cosailing Business Trade и Ningbo New Century Import and Export - и три члена их руководства попали в черный список США из-за контактов с коммерческими организациями Ирана, "оказывающими содействие ракетным программам Тегерана". Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван", банковские счета этих двух компаний КНР были заморожены, и они вынуждены прекратить деятельность.

По словам главы Cosailing Business Trade Ричарда Юэ, он "не имел каких-либо деловых контактов с иранскими предпринимателями". "Нам только поступил запрос на поставки товаров повседневного потребления, в частности одежды. Однако я отказался, поскольку не получил разрешение от министерства коммерции КНР", - рассказал он журналистам.

Бизнесмен также выразил недоумение по поводу того, что национальные финансовые организации в лице Аграрного банка Китая "стали прислушиваться к тому, что говорит американское правительство".

Власти КНР еще не прокомментировали эту информацию. Тем не менее прежде министерство коммерции Китая не раз выступало против "односторонних мер воздействия" Соединенных Штатов на отдельные компании и граждан других государств.

Пекин и Тегеран поддерживают друг с другом тесные экономические контакты. Согласно официальной статистике КНР, за первую половину 2016 года китайские инвестиции в Иран увеличились на 43,5%, до $268 млн, а иранские в Китай - на 29,5%, до $3 млн. В то же время в 2015 году объемы товарооборота двух стран сократились на 35%, до $33,8 млрд. За первые 11 месяцев 2016 года китайский экспорт в Иран составил $14,6 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,5%.

США на прошлой неделе расширили санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Ограничения были введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС), говорилось в документах, опубликованных на сайте министерства финансов США.