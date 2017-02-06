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WP: экс-глава ЦРУ заявил о вреде миграционной политики Трампа для работы спецслужб

Международная панорама
6 февраля, 8:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По мнению Майкла Хайдена, с США продолжат сотрудничать только "слабые и алчные агенты, которые будут соглашаться сотрудничать только за деньги"
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Майкл Хайден

Майкл Хайден

© Alex Wong/Getty Images

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден утверждает, что ужесточение президентом США Дональдом Трампом иммиграционной политики вредит агентурной и шпионской работе. Соответствующее заявление он сделал в своей статье, опубликованной в газете The Washington Post.

"Я общался со многими профессионалами из разведки, которым придется жить в условиях последствий (от указов Трампа. - прим. ТАСС). Они отметили, что шесть из семи стран (которых касаются ограничения. - Прим. ТАСС) являются проблемными, раздробленными государствами, в которых агенты играют ключевую роль для победы над угрозами для США", - отмечает Хайден. "Парадоксально, но указ разрушил веру этих источников информации, которым обещали защиту в лице нашего правительства и нашего народа. Агентов, которые рискуют многим, если не всем, ради безопасности американцев", - добавил он.

По мнению Хайдена, который возглавлял ЦРУ с 2006 по 2009 год, последствия введенных Трампом ограничений на въезд граждан из ряда арабских стран не пройдут быстро. "Тем временем мы останемся со слабыми и алчными агентами, которые будут соглашаться сотрудничать только за деньги, то есть с худшим видом источников информации", - заключил он.

27 января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В пятницу судья Джеймс Робарт ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

В субботу стало известно, что Министерство юстиции США направило в суд Западного округа штата Вашингтон уведомление о намерении обжаловать это решение судьи. Документ не содержит оснований и аргументов для опротестования решения суда, а носит лишь формальный характер. Между тем в воскресенье утром апелляционный суд отклонил апелляцию.

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