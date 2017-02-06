МО Азербайджана: ОБСЕ 7 февраля проведет мониторинг в зоне карабахского конфликта

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БАКУ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет 7 февраля мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 7 февраля на линии противостояния войск Азербайджана и Армении на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга", - говорится в сообщении оборонного ведомства. По его данным, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Питер Шведберг.
Мониторинг на территории, контролируемой Вооруженными силами Армении, осуществят полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Жири Аберле и Саймон Тиллер.
В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон в ночь на 2 апреля прошлого года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках.
В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня 2016 года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
29 декабря произошел вооруженный инцидент на границе Азербайджана и Армении, который привел к жертвам с обеих сторон.