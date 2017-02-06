СМИ: свыше 11 тыс. мирных жителей погибли и получили ранения в Афганистане в 2016 году

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число мирных жителей, погибших и раненых в результате конфликта в Афганистане, составило в 2016 году около 11,5 тысячи человек, что является самым высоким показателем с 2009 года, когда ООН начала вести такую статистику. Об этом сообщил сегодня телеканал TOLOnews со ссылкой на Миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
В минувшем году 3,498 мирных афганцев погибли и 7,920 человек были ранены в результате конфликта. Число погибших гражданских лиц снизилось на 2%, а раненых - увеличилось на 6% по сравнению с 2015 годом.
При этом, как отмечает Миссия ООН, число афганских детей, пострадавших в результате конфликта, увеличилось в 2016 году на 24% и составило 3,5 тысячи человек. Примерно половина из общего числа погибших и раненых детей пострадали в результате военных действий между боевиками и правительственными силами, остальные - от взрывов неразорвавшихся бомб и других боеприпасов.
Число мирных жителей, убитых и раненых в Афганистане в результате подрывной деятельности организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), увеличилось в 10 раз по сравнению с 2015 годом. Мирные жители становятся жертвами терактов с использованием смертников, которые устраивает ИГ. Своей мишенью боевики этой организации, состоящей их экстремистски настроенных мусульман-суннитов, в первую очередь избрали представителей шиитского меньшинства, шиитские мечети и религиозные церемонии.
"МООНСА с глубокой обеспокоенностью отмечает увеличение почти в шесть раз в 2016 году числа мирных жителей, пострадавших от терактов, целью которых были места религиозного культа", - отмечается в докладе ООН.