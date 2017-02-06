КНР сделала представление США за включение китайских компаний в санкционные списки

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ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай сделал представление США в связи с включением двух китайских компаний и трех граждан КНР в санкционные списки из-за того, что они, как утверждают американские власти, поддерживали контакты с коммерческими организациями Ирана, оказывающими содействие ракетным программам Тегерана. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы сделали представление американской стороне за санкции США в отношении Ирана, которые затронули китайские компании. Позиция Китая по поводу таких мер является последовательной: мы выступаем против любых односторонних санкций", - отметил дипломат.
"Использование односторонних санкций - особенно если они затрагивают третьи стороны - не будет благоприятным для укрепления взаимного доверия между соответствующими сторонами, а также для тех усилий, которые эти стороны предпринимают для сотрудничества в сфере разрешения различных проблем", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Как ранее сообщил сегодня китайский информационный портал "Чжунго синьвэньван", две китайские компании - Cosailing Business Trade и Ningbo New Century Import and Export - и три члена их руководства попали в черный список властей США из-за контактов с коммерческими организациями Ирана, "оказывающими содействие ракетным программам Тегерана". По данным портала, банковские счета этих двух организаций были заморожены и они вынуждены прекратить деятельность.
По словам главы Cosailing Business Trade Ричарда Юэ, он "не имел каких-либо деловых контактов с иранскими предпринимателями". "Нам только поступил запрос на поставки товаров повседневного потребления, в частности одежды. Однако я отказался, поскольку не получил разрешение от Министерства коммерции КНР", - рассказал он журналистам. Бизнесмен также выразил недоумение по поводу того, что национальные финансовые организации в лице Аграрного банка Китая "стали прислушиваться к тому, что говорит американское правительство".