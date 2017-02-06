Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: президента Южной Кореи в течение недели допросят по делу о коррупции

Международная панорама
6 февраля, 11:11 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Ожидается, что из соображений безопасности Пак Кын Хе будет допрошена в своей резиденции
Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Временно отстраненный от власти президент Республики Корея Пак Кын Хе подвергнется на этой неделе очному допросу в связи с продолжающимся расследованием коррупционного скандала в ее окружении. Об этом сообщил агентству Yonhap источник в администрации главы государства.

"Допрос может состояться уже в конце этой недели, - отмечает агентство. - Скорее всего он пройдет в резиденции Пак Кын Хе по соображениям безопасности". В случае, если допрос состоится, это будет первый подобный случай в истории Южной Кореи.

Читайте также новости по теме:
Коррупционный скандал в Южной Корее
© AP Photo/Ahn Young-joon
Следователи допросили замглавы группы Samsung по делу о коррупции
В Южной Корее вызвали на допрос замглавы Samsung по делу о коррупции
СМИ: подруге президента Южной Кореи предъявлены новые обвинения

Ранее в понедельник исполняющий обязанности президента, премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан отверг просьбу следователей оказать им содействие в проведении обыска на территории Голубого дома - резиденции главы государства. На прошлой неделе следователи с соответствующим ордером суда уже пытались попасть на территорию Голубого дома, но не были допущены туда охраной. Причиной отказа тогда стал особый статус объекта.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование скандала показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум была в курсе происходящего.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь импичмент должен утвердить или отменить Конституционный суд. Ожидается, что свой вердикт он вынесет до 13 марта. В случае подтверждения отставки Пак Кын Хе досрочные президентские выборы могут пройти уже в апреле-мае, в противном случае они пройдут, как и планировалось, в декабре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционный скандал в Южной Корее
Персоны
Пак Кын Хе Хван Гё Ан
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке
2
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
Пограничное состояние: что означает введение погранзоны между РФ и Белоруссией
Темы дня
Реклама