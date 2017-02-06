СМИ: президента Южной Кореи в течение недели допросят по делу о коррупции

Италия вложит €40 млн в совместный с РФ проект по имитации космических полетовКосмос 6 февраля, 11:16
Глава РФСЛ и тренер сборной РФ Ешеев готов оставить один из постов по требованию МинспортаСпорт 6 февраля, 11:04
Пассажиропоток аэропорта Внуково в январе вырос на 49,5%, до 1,8 млн человекТранспорт 6 февраля, 11:04
Известные музыканты примут участие в благотворительном марафоне в поддержку детей ДонбассаКультура 6 февраля, 11:01
Крупнейший производитель хлеба в Красноярске погасил 22 млн руб. долга по зарплатеСибирь 6 февраля, 10:59
Большинство россиян высказались против отмены "закона Димы Яковлева"Общество 6 февраля, 10:55
Финансовая ситуация не позволит "Томи" выступать в РФПЛ в сезоне-2017/18Спорт 6 февраля, 10:51
Колобков: сборная РФ по хоккею с мячом неудачно сыграла во втором тайме финала ЧМСпорт 6 февраля, 10:48
Федеральная грузовая компания в январе увеличила перевозки грузов на 66%, до 16 млн тоннТранспорт 6 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Временно отстраненный от власти президент Республики Корея Пак Кын Хе подвергнется на этой неделе очному допросу в связи с продолжающимся расследованием коррупционного скандала в ее окружении. Об этом сообщил агентству Yonhap источник в администрации главы государства.
"Допрос может состояться уже в конце этой недели, - отмечает агентство. - Скорее всего он пройдет в резиденции Пак Кын Хе по соображениям безопасности". В случае, если допрос состоится, это будет первый подобный случай в истории Южной Кореи.
Ранее в понедельник исполняющий обязанности президента, премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан отверг просьбу следователей оказать им содействие в проведении обыска на территории Голубого дома - резиденции главы государства. На прошлой неделе следователи с соответствующим ордером суда уже пытались попасть на территорию Голубого дома, но не были допущены туда охраной. Причиной отказа тогда стал особый статус объекта.
Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование скандала показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум была в курсе происходящего.
В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь импичмент должен утвердить или отменить Конституционный суд. Ожидается, что свой вердикт он вынесет до 13 марта. В случае подтверждения отставки Пак Кын Хе досрочные президентские выборы могут пройти уже в апреле-мае, в противном случае они пройдут, как и планировалось, в декабре.