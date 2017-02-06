Министр торговли Сингапура назвал "шагом назад" выход США из ТПП

Италия вложит €40 млн в совместный с РФ проект по имитации космических полетовКосмос 6 февраля, 11:16
Глава РФСЛ и тренер сборной РФ Ешеев готов оставить один из постов по требованию МинспортаСпорт 6 февраля, 11:04
Пассажиропоток аэропорта Внуково в январе вырос на 49,5%, до 1,8 млн человекТранспорт 6 февраля, 11:04
Известные музыканты примут участие в благотворительном марафоне в поддержку детей ДонбассаКультура 6 февраля, 11:01
Крупнейший производитель хлеба в Красноярске погасил 22 млн руб. долга по зарплатеСибирь 6 февраля, 10:59
Большинство россиян высказались против отмены "закона Димы Яковлева"Общество 6 февраля, 10:55
Финансовая ситуация не позволит "Томи" выступать в РФПЛ в сезоне-2017/18Спорт 6 февраля, 10:51
Колобков: сборная РФ по хоккею с мячом неудачно сыграла во втором тайме финала ЧМСпорт 6 февраля, 10:48
Федеральная грузовая компания в январе увеличила перевозки грузов на 66%, до 16 млн тоннТранспорт 6 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) является "шагом назад", однако это не означает сворачивания программы по либерализации глобальной торговли. Такую оценку дал 6 февраля на парламентских слушаниях министр торговли и промышленности Сингапура Лим Н Киан.
"Без участия Соединенных Штатов соглашение о ТТП не может вступить в силу, тем не менее Сингапур будет изучать совместно с другими участниками этого планировавшегося торгового объединения новые форматы взаимодействия", - сказал глава ведомства. Кроме того, министр подчеркнул, что республика "активно участвует в других региональных объединениях, например, Всестороннем региональном экономическом партнерстве, Экономическом сообществе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)". По его словам, Сингапур "продолжит взаимодействовать с партнерами Всемирной торговой организации по защите всесторонней торговой системы".
Соглашение о формировании ТТП было подписано министрами торговли 12 стран в феврале прошлого года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон не будет участвовать в ТТП.