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Министр торговли Сингапура назвал "шагом назад" выход США из ТПП

Международная панорама
6 февраля, 11:23 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
При этом Лим Н Киан отметил, что отказ США от участия в Транстихоокеанском партнерстве не означает сворачивания программы по либерализации глобальной торговли
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СИНГАПУР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) является "шагом назад", однако это не означает сворачивания программы по либерализации глобальной торговли. Такую оценку дал 6 февраля на парламентских слушаниях министр торговли и промышленности Сингапура Лим Н Киан.

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"Без участия Соединенных Штатов соглашение о ТТП не может вступить в силу, тем не менее Сингапур будет изучать совместно с другими участниками этого планировавшегося торгового объединения новые форматы взаимодействия", - сказал глава ведомства. Кроме того, министр подчеркнул, что республика "активно участвует в других региональных объединениях, например, Всестороннем региональном экономическом партнерстве, Экономическом сообществе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)". По его словам, Сингапур "продолжит взаимодействовать с партнерами Всемирной торговой организации по защите всесторонней торговой системы".

Соглашение о формировании ТТП было подписано министрами торговли 12 стран в феврале прошлого года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон не будет участвовать в ТТП.

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