Источник: представители Иордании присоединились к переговорам по Сирии в Астане

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АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Представители Иордании присоединились к проходящему в Астане заседанию совместной оперативной группы по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий в Сирии, сообщил ТАСС информированный источник.
Как сообщалось ранее, в заседании совместной группы России, Турции и Ирана принимают участие представители ООН.
"После небольшого перерыва в заседании к участникам присоединились представители Иордании", - сказал собеседник агентства.
Первое заседание совместной группы началось в понедельник в 10:00 по местному времени (07:00 мск). Ранее в Минобороны РФ сообщали, что целью встречи являются обсуждение соблюдения перемирия в Сирии, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение гуманитарных вопросов. Особое внимание предполагалось уделить разделению умеренной оппозиции и формирований группировки "Джебхат ан-Нусра" (ныне носит название "Джебхат Фатх аш-Шам", запрещена в РФ).