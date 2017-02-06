Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне

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В воскресенье, 5 февраля, в церкви Святой Троицы в Лондоне прошла традиционная поминальная служба. Особенность ее в том, что все, пришедшие на эту ежегодную панихиду – клоуны. А поминают они знаменитого английского мима XIX века – Джозефа Гримальди.

Его считают отцом современной клоунады. Благодаря персонажу по имени Джой, которого играл Гримальди, клоун как действующее лицо стал центральным героем арлекинад.

Традиция поминальной службы клоунов существует с 1946 года. Прихожане в разноцветных нарядах собираются в церкви Святой Троицы каждое первое воскресенье февраля. На службе клоуны обычно поют псалмы и читают Евангелие, а после устраивают представления для публики.