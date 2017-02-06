Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст Румынии выносит на обсуждение законопроект о поправках к уголовному кодексу

Международная панорама
6 февраля, 11:48 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
Глава министерства Флорин Йордаке также отметил, что решение о его возможной отставке будет принято после того, как парламент рассмотрит вопрос о доверии социал-демократическому правительству
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Министр юстиции Румынии Флорин Йордаке сообщил на пресс-конференции, что 6 февраля вынесет на общественное обсуждение проект закона о поправках в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Отвечая на вопрос, будет ли содержать этот проект положения из правительственного постановления, которое вызвало волну протестов в Румынии и было накануне отменено, он сказал, что он включит "все положения и все решения конституционного суда о статьях, которые признаны неконституционными". "В настоящее время в этих кодексах очень много неконституционных статей, и судебной системе наносится ущерб", - сказал он.

Неделю назад правительство в обход парламента и президента приняло постановление, цель которого, как утверждают многие СМИ, - освободить от уголовной ответственности ряд обвиняемых в коррупции или уже осужденных политиков, среди которых, как предполагается, и лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня. После этого в стране развернулись масштабные антиправительственные акции протеста, которые в минувшее воскресенье привели к отмене постановления.

Одновременно премьер-министр Сорин Гриндяну распорядился, чтобы министерство юстиции срочно начало публичную дискуссию с политическими партиями и гражданским обществом по отмененному постановлению. Также он поручил министерству подготовить проект закона, который привел бы в соответствие уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс с решениями Конституционного суда и европейскими директивами для его передачи в парламент.

Йордаке сообщил также, что решение о его возможной отставке будет принято после того, как парламент рассмотрит вопрос о доверии социал-демократическому правительству. "После того, как будет обсужден и, как я думаю, отвергнут вотум недоверия правительству, у меня будет беседа с премьер-министром Гриндяну, и в результате этой беседы я сообщу о решении", - сказал он.

На прошлой неделе парламентарии от оппозиционных Национал-либеральной партии и Союза "Спасите Румынию" внесли на повестку дня законодательного органа власти вопрос о доверии правительству. Этот документ будет зачитан на пленарном заседании 6 февраля, после чего Постоянные бюро Сената и Палаты депутатов определят дату его обсуждения и голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волнения в Румынии
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама