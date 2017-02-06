Минюст Румынии выносит на обсуждение законопроект о поправках к уголовному кодексу

БУХАРЕСТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Министр юстиции Румынии Флорин Йордаке сообщил на пресс-конференции, что 6 февраля вынесет на общественное обсуждение проект закона о поправках в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Отвечая на вопрос, будет ли содержать этот проект положения из правительственного постановления, которое вызвало волну протестов в Румынии и было накануне отменено, он сказал, что он включит "все положения и все решения конституционного суда о статьях, которые признаны неконституционными". "В настоящее время в этих кодексах очень много неконституционных статей, и судебной системе наносится ущерб", - сказал он.

Неделю назад правительство в обход парламента и президента приняло постановление, цель которого, как утверждают многие СМИ, - освободить от уголовной ответственности ряд обвиняемых в коррупции или уже осужденных политиков, среди которых, как предполагается, и лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня. После этого в стране развернулись масштабные антиправительственные акции протеста, которые в минувшее воскресенье привели к отмене постановления.

Одновременно премьер-министр Сорин Гриндяну распорядился, чтобы министерство юстиции срочно начало публичную дискуссию с политическими партиями и гражданским обществом по отмененному постановлению. Также он поручил министерству подготовить проект закона, который привел бы в соответствие уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс с решениями Конституционного суда и европейскими директивами для его передачи в парламент.

Йордаке сообщил также, что решение о его возможной отставке будет принято после того, как парламент рассмотрит вопрос о доверии социал-демократическому правительству. "После того, как будет обсужден и, как я думаю, отвергнут вотум недоверия правительству, у меня будет беседа с премьер-министром Гриндяну, и в результате этой беседы я сообщу о решении", - сказал он.

На прошлой неделе парламентарии от оппозиционных Национал-либеральной партии и Союза "Спасите Румынию" внесли на повестку дня законодательного органа власти вопрос о доверии правительству. Этот документ будет зачитан на пленарном заседании 6 февраля, после чего Постоянные бюро Сената и Палаты депутатов определят дату его обсуждения и голосования.