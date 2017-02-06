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Великобритания будет настаивать на сохранении санкций в отношении РФ

Международная панорама
6 февраля, 12:08 дата обновления: 6 февраля, 12:48 UTC+3
Глава британского МИД Борис Джонсон отметил наличие всех условий "для продолжения оказания давления на РФ"
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© EPA/HAYOUNG JEON

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Великобритания "будет настаивать на сохранении санкций и продолжении давления на РФ". Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Великобритания будет настаивать, что нет никаких условий для смягчения санкций против России и (есть) все условия для продолжения оказания давления на РФ", - сказал он.

На сегодня действие экономических санкций ЕС против России продлено до 31 июля 2017 года. 

О Brexit и ситуации в Ливии

Политик также заявил, что Великобритания "покидает ЕС, но не покинет Европу" и будет продолжать прилагать усилия для разрешения европейского миграционного кризиса.

"Я не устаю повторять: возможно, Великобритания покидает ЕС, но она не покинет Европу", - отметил он.

"На саммите в Валлетте (на Мальте, 3 февраля) Великобритания объявила о выделении еще 30 млн фунтов (37,6 млн долларов) на урегулирование миграционного кризиса. Мы будем продолжать прилагать усилия для решения этой проблемы", - подчеркнул он. Джонсон также сообщил, что на встрече в Брюсселе главы МИД ЕС должны "креативно подойти к вопросу содействия политическому урегулированию в Ливии", которая остается основной страной для транзита мигрантов в Евросоюз.

Масштабная деятельность по трафику людей в Ливии стала возможна после победы восстания в Бенгази в 2011 году. Получив воздушную поддержку сил НАТО, которые восемь месяцев бомбили страну, повстанцы смогли уничтожить режим Муаммара Каддафи, однако не смогли создать на его месте действенные государственные институты. В итоге вся страны до сегодняшнего дня живет в условиях многосторонней гражданской войны переменной интенсивности. 

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Джонсон, Борис
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Санкции в отношении России Выход Великобритании из ЕС
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