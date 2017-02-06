ХДС и ХСС выдвинули Меркель в качестве единого кандидата на выборы в Бундестаг

БЕРЛИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Христинско-демократический союз (ХДС) Германии и его партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) выдвинули Ангелу Меркель в качестве единого кандидата на запланированных на конец сентября выборах в Бундестаг. Как сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на источники в партиях, решение было принято 6 февраля на совместном заседании президиумов двух политических сил в Мюнхене.

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