Сайт Национального совета Австрии подвергся хакерской атаке

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ВЕНА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Сайт Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) подвергся в воскресенье, 5 февраля, хакерской атаке и был недоступен в течение 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета.
Технические специалисты из аппарата законодательного органа смогли оперативно отразить атаку. По их данным, серьезного ущерба или утечки информации не последовало. В настоящее время спецслужбы выясняют причины кибератаки, и кто был ее организатором.
Основной целью DDOS-атаки является выведение сайта из строя путем подачи большого количества ложных запросов. Обслуживающие сайт сервера в результате такой атаки вынуждены обрабатывать чрезмерный объем ложных запросов. В результате сайт становится недоступен для пользователей.
В ноябре 2016 года подобной атаке уже были подвержены сайты минобороны и МИД Австрии. Информационные сервисы ведомств были перегружены одновременными многочисленными автоматическими запросами, а также массовой рассылкой спам-писем с вирусами, что привело к серьезным сбоям в работе страниц. Специалистам в области информационных технологий удалось достаточно быстро восстановить работу систем. Атаки также не нанесли серьезного ущерба критически важным системам ведомств.
В австрийском МИД затем предположили, что, скорее всего, хакеры могли действовать из Турции. По мнению сотрудников дипломатического ведомства, атака последовала в ответ на позицию Австрии по отношению к Турции и принятой Европарламентом резолюции о приостановке переговоров между Брюсселем и Анкарой о вступлении в Европейский союз. В начале сентября из-за подобных нападений на системы венского международного аэропорта Швехат наблюдались перебои в прилете и вылете самолетов из воздушной гавани. Тогда местные СМИ также отмечали, что речь может идти о целенаправленных действиях турецких киберпреступников.