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Беспокойный Бухарест: кто и зачем вышел на улицы румынской столицы

Международная панорама
6 февраля, 19:00 UTC+3
Массовые протесты не утихают даже после того, как правительство удовлетворило основное требование протестующих
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© EPA/BOGDAN CRISTEL

Манифестация перед штаб-квартирой румынского правительства в воскресенье собрала, как сообщило агентство AFP, около полумиллиона человек, а протесты в столице продолжаются уже четвертую неделю. О том, что стало поводом для недовольства, кто именно и с какими лозунгами вышел на улицы и как эти лозунги трансформировались, – в материале ТАСС.

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Почему румыны вышли на улицы?

Основной причиной недовольства населения стала публикация на сайте министерства юстиции 18 января двух проектов постановлений, вносящих изменения в Уголовный кодекс Румынии.

Документы предполагали проведение амнистии для определенных категорий заключенных, включая тех, срок заключения которых не превышает 5 лет. Также планировалось декриминализовать правонарушения, связанные с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью, если нанесенный ущерб не превысил 200 тыс. румынских леев (около 2,8 млн рублей).

В то время как Минюст объяснял свое желание провести амнистию переполненностью тюрем, многие граждане Румынии увидели в этом угрозу выхода на свободу опасных преступников, а также реабилитации и освобождения от уголовной ответственности ряда видных деятелей правящей Социал-демократической партии.

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Почему изменение кодекса выгодно правящей партии?

Лидер Социал-демократической партии Румынии (СДП) Ливиу Драгня получил в апреле 2016 года двухлетний условный срок по уголовному делу, связанному с нарушениями на выборах.

Лидер СДП не единственный осужденный социал-демократ. В том же году Национальное управление по борьбе с коррупцией выдвинуло обвинения против 1250 высокопоставленных чиновников, среди которых был бывший премьер-министр и однопартиец Драгня – Виктор Понта, а также 21 парламентарий, 5 министров и 97 мэров и вице-мэров.

"Охота" на социал-демократов набрала обороты при правительстве технократа Дачиана Чолоша, премьерский срок которого закончился 4 января 2017 года. Чолош пользовался поддержкой правоцентристской Национал-либеральной партии, которую в свое время возглавлял нынешний президент страны – Клаус Йоханнис.

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Как и почему росло недовольство?

Хронологически манифестации в Румынии можно условно разделить на три этапа.

Первый начался в день публикации проектов постановлений Минюстом, 18 января. Акции протеста, наспех организованные через соцсети, собрали в столице до 4 тыс. человек. В воскресенье, 22 января, уже к 15 тыс. протестующих присоединился президент страны Йоханнис, а также лидеры оппозиционных партий НЛП и "Союз спасения Румынии".

Второй этап наступил 31 января, когда социал-демократическое правительство при помощи срочной процедуры, в обход парламента и президента, приняло акты, проект которых и привел к первоначальным протестам. Уже на следующий день, 1 февраля, на площадь перед зданием правительства вышло до 150 тыс. человек. Президент Йоханнис заявил, что Конституционный суд может отменить постановления 31 января.

Третий этап начался 4 февраля, когда премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что постановление правительства о помиловании и внесении поправок в уголовное законодательство будет отменено.

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Почему манифестации продолжаются?

Протестующие не только не покинули улицы после заявления Гриндяну, но и значительно увеличили свои ряды: в воскресенье, 5 января, в Бухаресте счет недовольных шел на несколько сотен тысяч.

Теперь манифестанты требуют и отставки правительства, и проведения досрочных выборов. Напомним, что всеобщие выборы в стране прошли 11 декабря 2016 года.

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Как отреагировала партия власти?

Лидер СДП Драгня заявил, что "постановление правительства было лишь предлогом для тех, кто путем дезинформации побудил огромное количество благонамеренных людей выйти на улицу". Он также подверг критике президента за то, что Йоханнис не приемлет результатов декабрьских выборов, которые привели СДП к власти, и хочет контролировать правительство.

Бывший президент Румынии и почетный председатель СДП Ион Илиеску заявил, что волна акций протеста – "результат подстрекательства президента, который вместо того, чтобы играть роль посредника, подталкивал улицу и спровоцировал эту анархию".

А премьер-министр Гриндяну заявил, что в отставку он не собирается. 

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