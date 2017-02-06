Беспокойный Бухарест: кто и зачем вышел на улицы румынской столицы

Основной причиной недовольства населения стала публикация на сайте министерства юстиции 18 января двух проектов постановлений, вносящих изменения в Уголовный кодекс Румынии.

Документы предполагали проведение амнистии для определенных категорий заключенных, включая тех, срок заключения которых не превышает 5 лет. Также планировалось декриминализовать правонарушения, связанные с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью, если нанесенный ущерб не превысил 200 тыс. румынских леев (около 2,8 млн рублей).

В то время как Минюст объяснял свое желание провести амнистию переполненностью тюрем, многие граждане Румынии увидели в этом угрозу выхода на свободу опасных преступников, а также реабилитации и освобождения от уголовной ответственности ряда видных деятелей правящей Социал-демократической партии.