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Мадуро пригласил Путина в Венесуэлу

Международная панорама
6 февраля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Президент Венесуэлы приглашает главу российского государства для вручения ему премии мира имени Уго Чавеса
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил президента РФ Владимира Путина в Венесуэлу для вручения российскому лидеру премии мира имени Уго Чавеса. Об этом глава МИД республики Дельси Родригес заявила на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы привезли послание президента Мадуро и повторили приглашение президенту Путину получить премию мира (имени) Уго Чавеса, а также подтвердили наше приглашение министру Лаврову посетить нас в этом году", - сказала она.

Дельси Родригес также отметила, что Россия играет важную роль в преодолении стоящих перед международным сообществом вызовов. 

"Международное сообщество в настоящее время переживает очень серьезные вызовы, и Российская Федерация играет очень большую роль в их преодолении", - сказала она.

"Россия - глобальный игрок и поддерживает стабильность и порядок во всем мире, - подчеркнула Родригес. - Это позволяет нам поддерживать очень тесное сотрудничество в многосторонней сфере. Речь идет не только о сотрудничестве в ООН, но и в других многосторонних форматах, на различных международных площадках".

Венесуэльский министр также передала благодарность российскому народу и руководству России от Николаса Мадуро за поддержку Венесуэлы. 

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