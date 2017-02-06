Мадуро пригласил Путина в Венесуэлу

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил президента РФ Владимира Путина в Венесуэлу для вручения российскому лидеру премии мира имени Уго Чавеса. Об этом глава МИД республики Дельси Родригес заявила на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы привезли послание президента Мадуро и повторили приглашение президенту Путину получить премию мира (имени) Уго Чавеса, а также подтвердили наше приглашение министру Лаврову посетить нас в этом году", - сказала она.
Дельси Родригес также отметила, что Россия играет важную роль в преодолении стоящих перед международным сообществом вызовов.
"Международное сообщество в настоящее время переживает очень серьезные вызовы, и Российская Федерация играет очень большую роль в их преодолении", - сказала она.
"Россия - глобальный игрок и поддерживает стабильность и порядок во всем мире, - подчеркнула Родригес. - Это позволяет нам поддерживать очень тесное сотрудничество в многосторонней сфере. Речь идет не только о сотрудничестве в ООН, но и в других многосторонних форматах, на различных международных площадках".
Венесуэльский министр также передала благодарность российскому народу и руководству России от Николаса Мадуро за поддержку Венесуэлы.