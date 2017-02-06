СБУ опровергла запрет на въезд в страну Станиславу Садальскому

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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) не запрещала российскому актеру театра и кино Станиславу Садальскому въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
"Садальскому въезд на Украину не запрещали", - отметили в ведомстве.
Ранее о запрете на пересечение украинской госграницы Садальский сообщил на своей странице в Twitter. Причиной для этого якобы послужил его "антиукраинский настрой", а также выступление в Крыму в 2016 году. На Украине Садальский должен был принять участие в спектакле "В джазе только женщины" в Октябрьском дворце Киева.
В 2015 году vинистерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В него внесены более 80 человек, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.